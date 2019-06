Toomas Tiivel: miks Nordica loobub oma nime alt lendamisest

Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel selgitab, miks oli vaja koostööd LOTiga uuendada nii, et riiklik lennufirma lõpetab oma nime alt lendamise, piletimüügi ja teenindusprotsessi eest hakkab edaspidi vastutama LOT ja Nordica pakub fikseeritud tunnihinnaga lennuteenust.

Toomas Tiivel. Foto: Eiko Kink

Fakt, et ühist lennufirmat omavad Nordica ja LOT pidasid tuleviku osas läbirääkimisi, ei olnud kellelegi saladus. Ühiselt hakati tegutsema ligi kolm aastat tagasi ning selle ajaga oli paljugi muutunud. Seegi oli avalikult välja öeldud, et ühe variandina oli laual lausa poolakate ettevõttest välja ostmise võimalus, kuid eile varastel hommikutundidel said viimased allkirjad kokkulepe, mille kohaselt Nordica ja LOT lähevad ühiselt edasi.