Siim Tammer: audiitor ja järelevalve on ühe kella osutid

Kella erinevad osutid on hea võrdlus sellest, kuidas ühiskonnas sarnast funktsiooni kandvad isikud võivad kitsas vaates kanda erinevaid eesmärke: üks osuti näitab vaid minuteid, teine tunde ja üksnes kokku näitavad nad õiget aega, kirjutab audiitorite järelevalve nõukogu esimees ning finantsinspektsiooni õigusosakonna juht Siim Tammer.

Siim Tammer. Foto: Finantsinspektsioon

Samalaadne suhe on ka sõltumatu audiitori ja sõltumatu audiitorite järelevalve vahel. Audiitorite funktsioon ühiskonnas ei ole praegu lõpuni kõigile vast üheselt mõistetav, tema rolli suurust ei tunnetata. On toodud isegi näiteid, et audiitor on keegi, kes püüab lahendada probleemi, mida sa ei teadnud, et sul on, tehes seda viisil, millest sa aru ei saa.