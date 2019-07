Ainar Leppänen: enda raha tuleb ka endal kaitsta

Kui seni on turvalisuse tagamine olnud peamiselt pangadus- ja finantsteenuse osutajate pärusmaa – ja jääb selleks muidugi ka edaspidi, – siis nüüd peavad järjest hoolikamalt oma raha kaitsmisse suhtuma ka inimesed ise, kirjutab SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

Ainar Leppänen. Foto: SEB

Oleme harjunud, et meie peamised raha turvalisusega seotud kohustused on seisnenud selles, et mitte kirjutada pangakaardile selle PIN-koodi ja mitte avaldada seda kolmandatele isikutele, samuti selles, et uuendada pangas perioodiliselt oma kontaktandmeid.