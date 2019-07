Diana Amos: vabatahtlik lihtsus – õnneliku elu valem

Pääs ülemäärase materialismi lõksust ja tee tegelikku vabadusse on vabatahtlik lihtsus, kirjutab Eduka Eesti arvamuskonkursi nominent Diana Amos Äripäeva essees.

Majanduskasv jääb tugevaks. Keskmine palk jätkab kasvu. Kaubanduspinnad laienevad. Vaatamata kinnisvara turu languse prognoosile, kerkib uusarendusi nagu seeni pärast vihma. Osturallid ja hullud päevad rõõmustavad aina suuremate soodusmüükidega. Igapäevaselt tuleb uusi megasoodsaid reisipakkumisi erinevatesse maailma otstesse. Meil on olemas kõik vajalik ja enamgi. Me saame nii palju endale lubada. Ja kui millestki puudu jääb, tulevad appi lugematul hulgal laenupakkumised. Kui meil on peaaegu kõik olemas, siis miks ei ole me õnnelikud? Ja õnnelikud me tõepoolest ei ole. Pigem vastupidi. Suurenev sisemine viha, rahulolematus, pahurus, apaatia, vaenulikkus täidavad suurt osa meie igapäevasest meeleolust. Mis on meiega valesti?