Arvamuskonkursil võidutses idee 5Gst

Seitsmendat korda toimunud arvamuskonkursi Edukas Eesti ja 10 000 eurot võitis artikliga „5G teeks Eesti 5x rikkamaks“ (ÄP, 04.03.19) start-up-kiirendi Alpine House eestvedaja Kalev Kaarna.

Esiplaanil Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv (paremal) koos arvamuskonkursi võitja Alpine House'i eestvedaja Kalev Kaarnaga. Foto: Andras Kralla

Advokaadibüroo Cobalt, Eesti Gaasi, Harju Elektri, Silberauto, Tallinna Kaubamaja ja Äripäeva arvamuskonkursi võidutöös kirjutas Kalev Kaarna, et 5G-tehnoloogia kiire rakendamine kõigis Eesti tööstusettevõtetes võimaldaks Eesti muuta tänapäevase tootmise eestvedajaks terves maailmas. „Lihtsustatult öeldes on 5G-tehnoloogia eelis, et suurt hulka informatsiooni saab liigutada kiiremini kui silmapilgutus või mõte ja ilma viitajata,“ selgitas Kaarna. 5G abil saaks panna Eesti parimad CNC-pinkide ehk programmeeritavate lõike- ja puurimispinkide spetsialistid, keda napib, teenindama mitte ühte ettevõtet, kus nad täna töötavad, vaid kuni kümmet ettevõtet, sest pinke saaks häälestada distantsilt ja reaalajas videosilla vahendusel.