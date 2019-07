Hannes Rumm: admiral, ettevõtjad ja averus

11. juulil algab Kroonlinnast purjekas Bellingshauseni retk lõunapoolusele, mis on avaliku ja erasektori koostöö ehk averuse musternäide, kirjutab kolumnist Hannes Rumm.

Eelmisel sügisel sündis välisministeeriumis mõte, et kuna Antarktise mandri avastas 200 aastat tagasi Saaremaal sündinud Fabian Gottlieb von Bellingshausen, siis peaks seda ülemaailmset tähelepanu pälvivat juubelit kuidagi ka Eestiga seostama. Mõtet arendades jõudsime kiiresti järeldusele, et parim viis ajaloolise mereretke meenutamiseks on selle kordamine tänapäevasel moel.