Siim Vahtre: maailm liigub veganluse poole

Ettevõtetel on finantsiliselt mõttekas uurida, kuidas toota toitu tulevikus soodsamalt ja jätkusuutlikumalt, kirjutab ettevõtja ja Eesti Vegan Seltsi juhatuse liige Siim Vahtre.

Siim Vahtre. Foto: Raido Huberg

Tähelepanelik tarbija on kindlasti märganud, et viimastel aastatel on vegantoodete valik poodides plahvatuslikult kasvanud. Turu-uuringutega tegeleva ettevõtte Spins 16. juulil avaldatud jaemüügi raport näitab, et liha-, piima- ja munatooteid otseselt asendavate taimepõhiste toodete müük USAs on tõusnud viimase kahe aastaga 31,3%, samal ajal kui loomsete toodete müük langes või oli vaid mõõduka kasvuga.