Vanameistri ostunimekirjas pesitseb huvitav naftahiiglane

ST Sisuturundus 19.06.25, 09:47

Ettevõtted, kelle jaoks autod on oluline osa äritegevusest on harjunud autoparki liisima ja ise haldama. Tänapäeval on ettevõtte nimel olevad autod nagu Nokia 3310 – omal ajal ülivajalik, aga praeguseks juba retro, sest on oluliselt efektiivsemaid ja mõistlikumaid lahendusi.