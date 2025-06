Tagasi 11.06.25, 17:43 Kitsamad ristmikud ja sooduskorterite kohustus: poliitikud lahendavad pealinna liiga kalli kinnisvara probleemi Kas Tallinn peaks soetama oma kinnisvaraportfelli igasse linnajakku või piisab planeeringute kiirendamisest? Linnavõimu nimel võitlevad poliitikud on kindlad, et midagi tuleb pealinnas kallineva elamukinnisvaraga ette võtta.

15 aastaga on kinnisvara hind Tallinnas sissetulekute eest ära kapanud – 14% tallinlasi ei saa endale tegelikult Tallinnas elamist lubada, selgus linna tellitud uuringust.

Foto: Andras Kralla

15 aastaga kolmekordistunud üüri- ja ostuhinnad korteriturul on viinud olukorrani, kus pealinnas elamine on liiga kallis ning noored pered kolivad minema, sest lisaks kallile hinnale on uusarendustes ka korterid üha väiksemad. Sellisele tulemusele jõudis linna tellitud uuring, mis kaardistas eluasemepoliitika hetkeseisu ja pakkus välja võimalused, kuidas olukorda parandada.

Äripäevaga kõnelenud pealinna poliitikud ütlevad, et probleemist saab valimistel üks kesksemaid teemasid.

Variante, kuidas linn sekkuda saab, loetlevad poliitikud palju erinevaid. Näiteks – mis siis, kui hakkaks linna maale rohkem kortereid ehitama? Või ehk õnnestuks kehtestada kohustus, et arendajad peavad panema oma uusarendustes väikese osa korteritest müüki teistest odavamalt?

14% tallinlasi ei saa endale Tallinnas elamist lubada Linn jaguneb sissetulekute järgi üha sügavama segregatsiooniga aladeks ning inimeste hulk, kelle sissetulekutest kodukulud neelavad ebaproportsionaalselt palju, kasvab hirmuäratava kiirusega, näidatakse uuringutulemuses. 14% tallinlaste jaoks (32 000 leibkonda) ei ole pealinnas elamine taskukohane — nende eluasemekulud ületavad 40% kuusissetulekust. Kõige haavatavamad on madala sissetulekuga pered, kellest ligi iga kolmas on eluasemekuludega koormatud (u 22 700 leibkonda).

Kitsamad ristmikud, linna maale ehitamine ja teised ideed