Auto liising ja omamine on retro: 7 põhjust, miks vanad harjumused ära ei tasu

2. Kompromissi asemel õige tööriist

Kulude ja halduskoormuse tõttu valitakse autoparki tihti lihtsalt “sobib-kah” sõiduk, mitte see, mida töö tegelikult nõuab. Arusaadav - kui autode hooldamise kohustus on ettevõttel, siis on näiteks tark valida kogu ettevõttele ühte marki autod, et ennast mitte logistikaga hulluks ajada.

Mobirega pole kompromisse vaja: igaks otstarbeks saab võtta selleks parima auto. Tegevjuht võib sõita eksklusiivse elektrikaga, töömees ruumika kaubikuga ja müügimees mõistliku sedaaniga. Ühte marki pole vaja taga ajada – hoolduse, remondi ja kogu halduse võtab nagunii enda kanda Mobire.

Autopargi komplekteerimiseks saad filtreerida masin i a i d oma ettevõtte vajadustest lähtuvalt või hinnalae järgi ja mugavalt võrrelda erinevaid sõidukeid.

Kui tingimused on erilisemad – olgu tegu külmik-kaubiku, 4×4 pikapi või luksusliku täiselektrilise SUV-ga – Mobire teeb koostööd erinevate automüüjatega ja meie spetsialistid pakuvad vastavalt teie töö spetsiifikale ja ESG-eesmärkidele sobivad valikud, mille seast otsus teha. Pikema tarneaja puhul anname seniks asendusauto, et töö ei seisaks. Lühidalt kokku võttes: üks kontakt, null kompromissi ning kogu autopark on täpselt selline, nagu teie äril vaja.

3. Unusta autopargi haldus (ja selleks eraldi inimese palkamine)

Kui autopargis on juba kahekohaline arv sõidukeid, siis läbisõitude, tehnoülevaatuste, kindlustuste ja hooldusintervallidega järje pidamine on täiskohaga halduri töö. Mobire teenust kasutades seda kõike vaja ei ole.

Täisteenusrendi paketis on professionaalne autopargi haldus juba hinnas. Koordineerime hooldused, rehvivahetused, kindlustused ja kahjujuhtumid läbi ühe kontaktisiku. Tulemuseks null tundi käsitööd ja vähem vigu. Teie inimesed saavad pühenduda tulutoovatele tegevustele, mitte autode remontimisele.

4. 0€ stardikulu ja kergem bilanss

Vanaaegse liisingu lahendusega läheb autopargi loomine ja uuendamine tuhandeid eurosid maksma. Mobirega on uue autopargi stardikulud 0 € - me ei nõua ei sissemakset ega lepingutasu. Selle raha saad hoopis suunata tootearendusse, turundusse või käibevahenditesse – sinna, kus see toob ärile kasvu, mitte ei seisa parklas.

Samuti ei kajastu täisteenusrent bilansis laenukohustusena. Vaba krediidilimiit jääb strateegilisteks investeeringuteks ning panga silmis näeb ettevõte kohe kenam välja.