Evelyn Sepp: Tallinn kui linn, kus kana ei tõuse lendu ega kotkas puuduta maad

Tallinn, mis peaks olema Eesti majanduse mootor, on tegelikult arengu pidur, sest tal ei ole rolli täitmiseks vajalikku visiooni, poliitilist ambitsiooni, silmaringi ja haaret, kirjutab Teenusmajanduse Koja nõukogu liige Evelyn Sepp Äripäeva essees.

Evelyn Sepp Foto: Jaanus Lensment / Postimees / Scanpix

Tallinn on suurim omavalitsuslik võimuüksus Eestis, millel on otseside ja mõju Eesti reaalmajandusele. Nii lõpptarbijatele kui ka ettevõtetele. Tallinn on küll globaalselt võttes väike linn, väike pealinn, mõnel skaalal peaaegu et küla, aga visiooni olemasolul oleks ta trendiseadja, ülikoolide-ettevõtete teadus-arendustöö võimalik rakendaja või isegi start-up’ide igapäevane arenduspartner ja tellija oma pea miljoni kasutajaga, püsilinlastele lisaks ka harjumaalased ja turistid.