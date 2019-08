Eiki Nestor: majanduse valged, mustad ja hallid varjundid

Valge majandus õitsegu, must tuleb viia nulli ja halli majanduse piirangute muutmine olgu ainult kogu ühiskonna huvides, kirjutab Äripäeva essees poliitik, kauaaegne riigikogu esimees Eiki Nestor.

Eiki Nestor. Foto: Andres Haabu

„Mõtlen viimase nädala majanduse kohta käivatest uudistest. Et meil on „valge“ majandus, omakasupüüdlik, kuid seaduste asjus kuulelik. Ja siis „must“, kähku-papp-kokku-kama-kaks-seadustest äri. Võimul paistab olema „hall“ ehk „laske meil nahk üle kõrvade tõmmata“-tegelased. Ja võim on valmis nende huvides seadusi muutma. Karm.“ (Eiki Nestor Facebookis 23. juulil 2019)