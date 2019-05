Tõde ja õigus ja raha. Mida teha, et Armin Karu jälle Eesti filmi investeeriks?

Erainvesteeringud filmi ergutavad majandust tervikuna, näitab EV100 filmiprogrammi vastuvõtt. Riik võib ja saab investeeringuid soosida, kirjutab kolumnist Hannes Rumm Äripäeva essees.

Ettevõtja Armin Karu (keskel) koos abikaasa ja produtsent Ivo Feltiga filmi "Tõde ja õigus" esilinastusel. Foto: Konstantin Sednev

Meie rahvuskultuuri tõeliselt austavaid eestlasi on 263 602, sest täpselt nii palju inimesi on ostnud kinopileti Tanel Toomi lavastatud filmile „Tõde ja õigus”. Seepärast peaks järgnev mälumänguküsimus olema lihtsasti vastatav: kes on filmi kaasprodutsent, mullu Äripäeva rikaste edetabelis 180 miljoni euro suuruse varaga seitsmendal kohal kohal asunud ettevõtja? Küsitav investeeris juba esilinastuse õhtul Eesti filmiklassikaks saanud teosesse kuuekohalise summa.