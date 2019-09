Mari-Liis Eensalu: avatud kontor ehk palju ebamugavust ei millekski

Avatud kontorid loodi selleks, et kehutada ettevõtete ja asutuste töötajate õlg õla kõrval tunnet ja ideede vahetust, ent paradoksaalsel kombel hakkasid kontorisse kerkinud nähtamatud seinad sellele eesmärgile vastu töötama, kirjutab Kantar Emori organisatsiooniuuringute juhtekspert Mari-Liis Eensalu.

Mari-Liis Eensalu. Foto: Erik Prozes

Istun pärast pikka suvepuhkust oma töölaua taga avatud kontoris koos 20 kolleegiga. Kolisime aasta alguses ja tänaseks peaksime olema kohanenud. Ja eks me olemegi. Mul on selles mõttes hästi läinud, et parasjagu ei ole ei liiga soe ega liiga külm ja keegi ei räägi kõrva ääres kõva häälega telefoniga. Ruutmeetreid inimese kohta on ka rohkem kui kolm – tänu sellele ei ole küünarnukitunne päris füüsiline.