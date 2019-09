Aivar Õepa: Sutter leidis "naftat", Eesti saab oma puurtorni

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter konstrueerib Eesti rahvale tema isiklikku puurtorni ja valitsus on rõõmsasti nõus selleks ka rahva raha andma, sest ega meid Euroopa kvaliteetrahvastest muud eraldagi kui õnne õuele toov naftamaardla, kirjutab ajakirjanik Aivar Õepa.

Aivar Õepa. Foto: Erakogu

See oli iroonia. Irooniliseks muutusin siis, kui Sutter ETV “Esimeses stuudios” sellest rääkis, kuidas analüütikud ennustavad naftatarbimise kasvu ja kuidas Eesti Energia kivist bensiini välja pigistamise tehnoloogia on maailma naftaturul konkurentsivõimeline. Sutteril on muidugi oma agenda. Selge see, et põlevkivienergeetika on möödanik, midagi peaks põlevkiviga ikkagi tegema ja bensiinitootmine tundub mõistlik mõte, eriti kui saab riigilt välja pommida raha, mis kesist tasuvusarvutust turgutab.