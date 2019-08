Peep Siitam: (energia)peituse anatoomia

Elektrienergiaga seotud väljakutse ei ole niivõrd tehnoloogiline, kuivõrd kinni meie suhtumises, kirjutab Energiasalv Pakri OÜ juhatuse liige Peep Siitam.

Peep Siitam. Foto: Erakogu

Kes meist poleks lapsepõlves peitust mänginud. Peitusemäng on lõbus kuni uusi ja huvitavaid peidukohti leidub. Loovad pidid olema nii peitjad kui ka otsijad. Kui otsija oleks ikka vanu radu käinud, oleks ema lapsed ammu enne tuppa kutsunud, kui peidusolijad leitud oleks. Tavaliselt ju nii ei läinud. Mulle tundub, et täiskasvanuna oleme hoopis rohkem vanades harjumustes kinni. Kliimaneutraalsuse ning sellega seotud sobivate energialahenduste otsimisega on mindud selgelt kehvemat teed – otsitavad lahendused on uued, aga otsimistavad vanad.