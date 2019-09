Kari Kamppainen: ehitagem nutikamalt ja säästvamalt – puidust

Kuna üle maailma tarbib just ehitussektor ligikaudu kolmandiku planeedi niigi piiratud ressurssidest, on aina vajalikum üleminek suletumasse materjaliringi. See aitab kaasa olulisele muutusele – säästvama ehitamise poole liikumisele, kirjutab Metsä Woodi Soome ja Eesti müügijuht Kari Kamppainen.

Kari Kamppainen. Foto: Metsä Wood

Meie planeet ei tule meie tarbimisega toime. Kasutame materjalid ära kiiremini, kui Maa neid juurde toota jaksab. Samal ajal tekitame rohkem jäätmeid, kui Maa suudab ära käidelda. Ehitusmaterjalide sektoris nõuab üksnes terase ja alumiiniumi tootmine ligikaudu 51% ning betooni tootmine 17% kogu maailma ehitusmaterjalide tootmiseks kasutatavast energiast.