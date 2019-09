Ülar Maapalu: 4,5 miljardit eurot vabaks – tuleb huvitav aeg

Teise pensionisamba reformi tagajärjed tuleb meil tulevikus solidaarselt kinni maksta maksude tõstmise kaudu, kirjutab Aktiva Finantsi kontserni juht Ülar Maapalu.

Ülar Maapalu. Foto: Raul Mee, fotograaf

Viimased kümme aastat on Eesti krediiditurul olnud kuldne aeg. Krediit on olnud odav, kahjumlikkus on olnud alla tavapärase ning suured krediidiandjad on hoidnud konservatiivset joont. Raha on antud neile, kes oskavad seda kasutada.