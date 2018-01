Inkassofirma: inimesed laenavad üle võimete

Tarbimislaenude keskmine võlasumma on kolm korda suurem kui 2009. aastal, teatas inkassoettevõtete grupp Julianus.

"Tarbimislaenude võlasummad ei ole tekkinud mitte ootamatust töökoha kaotusest, vaid enamasti ülelaenamisest," teatas Julianus Grupi juhataja Ülar Maapalu pressiteates. "Sellest olukorrast välja tulemine nõuab võlgu jäänud inimeselt suurt pingutust."

Maapalu lisas, et keskmine võlasumma on kolm korda suurem kui 2009. aastal. Kasvanud on isikute hulk, kellel on mitu aktiivset võlga, mis omakorda näitab Maapalu sõnul teatud juhtudel puudulikku taustakontrolli.

Maapalu sõnul iseloomustas 2017. aastat kõigis riikides äärmiselt hea majanduskeskkond ning väga hea tööturu olukord, mistõttu laekusid hästi ka eelmise kriisi ajal tekkinud võlad. "Tänasel krediiditurul on olukord vastupidine. Võlgu tekib küll vähe, kuid need võlad, mis üles kerkivad, ei lahene väga kergesti," selgitas ta.

