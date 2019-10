Tanel Molok: tollimaksukirvest on võimalik vältida

Praktika on näidanud, et hooletus piiriülestes tehingutes võib viia dramaatiliste tagajärgedeni ning üllatavalt suurte maksukohustuste tekkimiseni, kirjutab advokaadibüroo Sorainen maksuekspert Tanel Molok.

Tanel Molok. Foto: Kaupo Kikkas

Põhiliseks probleemiks on see, et väljastpoolt Euroopa Liitu kauba soetamisel ei pöörata tähelepanu võimalikele piirangutele ja tollimaksudele. Nende olemasolu selgub pahaaimamatu ostja jaoks aga alles pärast lepingu sõlmimist ning üldiselt ka alles vahetult enne või pärast kauba kättesaamist. Siis ei ole enam võimalik müüjaga tehingu tingimuste ja hinna üle läbi rääkida ning üllatuslikult kõrgenenud hind tuleb ise koolirahana ära maksta.