USA jalatsitootjad paluvad Trumpil importtollid kehtestamata jätta

Nike ja teised jalatsitootjad hoiatavad Trumpi "katastroofiliste tagajärgede eest", juhul kui too seaks Hiina kaupadele lisaimporttollid. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /Scanpix

USA jalatsitootjad, sh Nike ja Under Armour, palusid esmaspäeval USA presidenti Donald Trumpi, et too võtaks jalatsid välja Hiina importkaupade nimekirjast, millele plaanitakse tollimaks kehtestada, vahendab Reuters.

„Jalatsitele seatav 25% suurune lisatariif oleks meie tarbijatele, meie ettevõtetele ning Ameerika majandusele tervikuna katastroofiline,“ seisab 173 ettevõtte poolt allkirjastatud kirjas.

Trump tõstis tariife 200 miljardit dollarit väärt olevale Hiina impordile 10% pealt 25% peale mai alguses. Nüüd eeldatakse Trumpi sõnavõttudest lähtuvalt, et USA seab 25% suuruse tariifi veel 300 miljardi dollari ulatuse Hiina kaupadele pärast järgmisel kuul toimuvat Hiina president Xi Jinpingiga kohtumist.

„Tööstusharuna, mis peab igal aastal maksma kohustuslikus korras 3 miljardi dollari ulatuses makse, võime teile kindlalt väita, et igasugusel jalatsite importimise kulu suurenemisel on otsene mõju Ameerika jalatsitarbijatele,“ ütlesid ettevõtted.

Ameerika jalatsite hulgi- ja jaemüüjate assotsiatsiooni hinnangu kohaselt lisab tariifide tõstmine tarbijatele 7 miljardit dollarit lisakulu igal aastal.

Ettevõtted märkisid, et jalatsitele kehtivad praegu tariifid, mis on keskmise suurusega 11,3% ning mis mõnel juhul võivad olla ka 67,5% kõrged. 25% suurune maksulisa praegustele tariifidele tähendaks, et ameeriklased võivad hakata maksma ligi 100%-list maksukulu oma jalanõude pealt, ütlesid firmad oma kirjas.