Kaubakonteinerid Yangshani sadamas Shanghai külje all Hiinas 24. septembril 2016. Foto: REUTERS/Aly Song

Uutele Hiina kaupadele hakkasid USA tollimaksud kehtima

Ameerika Ühendriigid hakkasid alates pühapäevast rakendama mitmetele Hiina kaupadele 15% suurust tollimaksu. Hiina hakkas tollimaksu võtma teatud USA kaupadelt, näiteks toornaftalt, vahendab Reuters.

USA president Donald Trump andis siiski teada, et mõlemad osapooled kohtuvad kaubandusläbirääkimisteks septembri jooksul. Trump kirjutas Twitteri vahendusel, et tema eesmärk on vähendada USA sõltuvust Hiinast ning kordas taas oma seisukohta, et Ameerika firmad peaksid leidma alternatiivseid tarnijaid väljaspool Hiinat.