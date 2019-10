Laivi Laidroo: Eesti fintech pelgab nudiks reguleerimist

Me kõik oskame tuua näiteid Eesti e-riigist. Kuid kui palju teame sellest, kui kaugele on Eesti jõudnud finantsvahenduse digitaliseerumise valdkonnas? Milline on Eesti tegelik positsioon fintech-ettevõtete maailmakaardil, analüüsib TalTech majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi dotsent Laivi Laidroo.

Laivi Laidroo. Foto: erakogu

Kui uskuda Crunchbase'i andmebaasi statistikat, siis asub Eesti fintech iduettevõtete arvu suhtelt tööealisse elanikkonda Luksemburgi, Singapuri ning Malta järel maailmas neljandal kohal. Kui võtaksime aluseks fintech-iduettevõtete koguarvu, siis positsioneerume teises kümnes.