Krüptoäri läheb pihtide vahele

Finantsinspektsioon kavatseb peatselt alustada krüptoturu korrastamist, et mõista seal tegevaid ärisid ja pahalased ausatest tegijatest lahku lüüa. Kodumaise krüptopanga Change juht Kristjan Kangro kontrolli ees ei värise ja loodab, et uurimine tuleb karm.

Krüptoärisid hakatakse rohkem kontrollima. Foto: Dado Ruvic, Reuter/Scanpix

Kuu aega tagasi rääkis finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler Äripäeva raadios, et organisatsioon plaanib lähiaastatel krüptoturu puhastamist. Eestis tegutseb üle 800 krüptoettevõtte ning inspektsioon tahab kindlaks teha, kes nad täpselt on ja millega tegelevad. Esimesena ootab ees riigilõivude tõstmine, mis peaks eemaldama need, kellel tõelist äritegevust pole.