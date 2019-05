FT: Transferwise on Euroopa kalleim fintech

Taavet Hinrikuse (pildl) ja Kristo Käärmanni Transferwise'i viimane investorite kaasamine pälvis maailma meedias laia tähelepanu Foto: Andras Kralla

Briti ärileht Financial Times tunnustab maksefirmat Transferwise viimase investorite kaasamise eest ning nimetab seda Euroopa kõige väärtuslikumaks finantstehnoloogia ettevõtteks.

Financial Times märgib, et tänu uutele osanikele ja asjaolule, et varasematel investoritel õnnestus nüüd soovi korral osakud maha müüa, väheneb ka surve ettevõte börsile viia.