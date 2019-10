Marge Väikenurm: silmakirjalikud advokaadid

Advokaatidele on ebaväärikas töötada taksojuhina, aga kahtlaste klientide tegemiste varjamine on väärikas, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Marge Väikenurm.

Marge Väikenurm Foto: Eiko Kink

Tellin hommikul Bolti ja auto roolis istub vandeadvokaat Aivar Pilv. Vana rahu ise, teda ei aja ka hommikused ummikud närvi. Järgmisel hommikul on roolis vandeadvokaat Oliver Nääs. Tema jaoks on need kohati auklikud tänavad saatanast, bussiradadest ei hakka üldse rääkima, eks (kuigi jah, see oli tema kliendi, no Savisaare, looming).