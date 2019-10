Ahto Kink: seadus, mis päästab idud sangpommist jala küljes

Ahto Kink. Foto: Andres Haabu

Idufirmad ootavad pikisilmi neljapäeval riigikokku jõudnud seaduseelnõu menetlust, mis muudab äriseadustikku nii, et osaluse võõrandamisel kaob notariaalse tõestamise nõue. Pole põhjust Eesti ettevõtjaid mitte usaldada, rääkis reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis Bolti juriidilise osakonna juht Ahto Kink.

Kirjeldan praegust olukorda oma kogemuse pinnal. Kui oled Eestis kasvuettevõte ja ärimudel näeb ette aktiivse väliskapitali kaasamise pluss nii-öelda võitlemise tipptalendi pärast rahvusvahelise optsiooniprogrammi raames, siis notariaalse tõestamise nõue pilti ei sobi. Mingi investorite arvu juures on see veel hallatav, aga meie kogemus ütleb, et kui välisosanike arv liigub üle 30, on see peaaegu võimatu. Halduskoormus ja lisakulu on ebamõistlik.