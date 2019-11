Lauri Leppik: paindlik poolkohustuslik pensionisammas kui homöopaatiline ravi

Üleminek seniselt kohustuslikult II pensionisambalt vabatahtlikule tõstatab ilmselt küsimuse ka põhiseaduse kontekstis, kirjutab üks praeguse pensionisüsteemi loojaid, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik.

Lauri Leppik. Foto: Andras Kralla

Et hinnata kooskõlastusringile saadetud teise pensionisamba muutmise eelnõu, tuleb tulla tagasi selle juurde, mis see teine sammas siis oma olemuselt ikkagi on.