Kõige hullem pole, aga küsimused jäävad

Vabaduste laiendamine on pensionireformi tähtsaim ja parim osa, pikaajalised eesmärgid jäävad ähmaseks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva hinnangul on igaühe valikuvõimaluse avardumine oma rahaliste otsuste langetamisel valitsuse algatatud pensionireformi tähtsaim ja parim osa. Seejuures tuleb tähele panna, et suurema vabaduse juures muutub otsustajale protsess ühtlasi palju keerulisemaks, see tähendab, et kodanikule oleks kasuks ennast rahaasjades harida. Alati jääb muidugi neid, kes jäävad tuleviku osas lootma riigile, mis ei ole kuigi põhjendatud.