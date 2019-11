Joel Kukemelk: pensionireformi eelnõul on miinuseid plussidest enam

Rahandusministeeriumis valminud pensionireformi eelnõu ei lahenda ega paranda ühtegi Eesti pensionisüsteemi probleemi, kirjutab LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk.

Joel Kukemelk. Foto: LHV

Eesti pensionisüsteem on kõikide Euroopa Liidu riikidega võrreldes viimasel kohal lausa kolme näidiku poolest. Meie pensionärid on suhtena töötatud aastate arvu kõige lühemat aega pensionil, teenivad kõige madalamat pensioni asendusmäära ja on kõige kõrgema vaesusriskiga. See näitab, et meie pensionisüsteem vaevleb kroonilises rahapuuduses.