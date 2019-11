Urmo Kübar: Shaunae Miller-Uibo edu saladus

Annetuse tegemine on sisuliselt otsus asuda mingit probleemi lahendama, see muudab ühiskonda ja inimest, kirjutab presidendi vabakonnanõunik, 3. detsembril aset leidvate Eesti esimeste annetamistalgute korraldaja Urmo Kübar.

Urmo Kübar. Foto: Alari Rammo

Vaatasin ETVst intervjuud Shaunae Miller-Uibo ja Maicel Uiboga, kes on ju teadagi väga võluv paar. Muu hulgas küsis saatejuht Anu Välba, miks on Shaunae’l Bahamal oma heategevusfond, mille peale ta vastas nagu endastmõistetavat asja, et tahtis juba lapsena seda teha.