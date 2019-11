Kaja Kallas: jätame põlevkivi, loome kliimafondi

Kui loobume 600 miljoni euro paigutamisest põlevkiviõli rafineerimistehase rajamisse ja lisame tulu Eesti Energia taastuvenergia osa erastamisest, saame luua kliimafondi, mis aitaks ettevõtteid süsinikuneutraalsuse suunas ning oleks ka täiendav rahateenimise võimalus, ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas neljapäeva õhtul erakonna 25. sünnipäeval peetud kõnes.

Kaja Kallas. Foto: Raul Mee

Selle aasta alguses ütlesin, et Eestil on valimistel ees valikud mineviku või tuleviku vahel ning selle vahel, kas me liigume edasi või vajume tagasi. Need sõnad on tänases päevas kahjuks osutunud üsna tabavaks. Kõik, kes arvasid, et Eesti on oma edu juba välja teeninud ja seda meilt miski võtta ei saa, on pidanud veenduma, et vaid ainult seitsme kuuga saab pöörata väga palju pea peale. Ja paraku mitte paremuse suunas.