Kristjan Kongo: kõik äri pole nagu maffiasõda kinofilmis

Kristjan Kongo. Foto: Liis Treimann

Tihe konkurents kinoäris utsitab tegudele, kuid päris sõjaks seda küll ei nimetaks, kirjutab Forum Cinemase Baltikumi juht Kristjan Kongo.

Pigem on tegemist olukorraga, kus kõik pingutavad usinalt selle nimel, et klientidele järjest paremaid ning mugavamaid tingimusi pakkuda ja neid just oma kinodesse meelitada.