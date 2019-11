Kinoäris kisub veriseks

Forum Cinemase Baltikumi juht Kristjan Kongo ütles, et kinokett plaanib investeerida, aga rohkem Leedu turule, sest seal on kasvupotentsiaal suurem. Foto: Liis Treimann

Kinoäri kihab kuulujuttudest ja konkurents on muutumas aina vihasemaks.

Äripäevani jõudnud jutud puudutavad eeskätt Cinamoni ja Forum Cinemast. Nende kohaselt on kinokettidel raske: Forum Cinemas vaagivat suisa turult lahkumist, Cinamon müüki. Eesti kolmest suuremast kinoketist kõige väiksema ehk Cinamoni juht Tatiana Tolstaya oli kinoturust rääkides selgelt emotsionaalne: "See on sõda!"