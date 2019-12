Raul Veede: kas Eesti vajab riiklikku entsüklopeediat?

Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand pakkus hiljuti välja uue, riiklikult rahastatava entsüklopeediaprojekti. Seepeale kerkib loomulik küsimus: kas entsüklopeediat tõesti erasektorist ei saagi? Aga miks, küsib vikipedist ja ettevõtja Raul Veede.

Raul Veede. Foto: Janno Loide

Kõige lühem ja lihtsam vastus on: liiga kallis. Entsüklopeediategu vajab eelkõige inimesi, tehnikast üksi siin ei piisa. Ja tööjõud on Eestis kulukas pidada. Kui tarbijatel on kõrged ootused ja harjumus teenust tasuta saada, ei tasu projekt lihtsalt ära. Ent isegi sotsiaalne ettevõte peab püsima kui mitte kasumis, siis vähemalt kahjumit vältima, muidu läheb nii, nagu läks TEAga.