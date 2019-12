Andrus Vaher: kas Jüri Ratasest on saanud oht Eesti julgeolekule?

Lühidalt vastates, jah. Helmete hoidmisest valitsuses on saanud meie peaministrile eesmärk, mis pühendab iga abinõu, kirjutab Bonnier Business Forum Oy tegevjuht Andrus Vaher.

Andrus Vaher. Foto: Erakogu

Siseminister Mart Helme pühapäevane avaldus Soome valitsusjuhi Sanna Marini kohta on põhjustanud Eesti avalikus elus midagi maavärina sarnast. Ma ei mäleta, et kogu Eesti taasiseseisvusperioodil oleks Eesti president pidanud helistama oma Soome kolleegile, et paluda vabandust meie põhjanaabrite valitsusjuhi avaliku solvamise eest Eesti ministri poolt.