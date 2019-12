Kaija Teemägi: praeguses hetkes mõtlevad tööandjad elavad eilses päevas

Tänane tööjõuturg on vitaalsem kui eales varem. See tähendab, et samal leheküljel peab püsima ka personalijuhtimine, kirjutab Elisa personalivaldkonna juht ja Eesti mõjukaim personalijuht 2019 Kaija Teemägi.

Kaija Teemägi. Foto: Erik Prozes

Tehnoloogia, globaliseerumine või Z-põlvkond – ekslik oleks arvata, et personalivaldkond neist arengutest mööda saab hiilida. Mis on viimase aastakümne suurimad muutused ja homsed väljakutsed, millega tööandjad tõtt peavad vaatama?