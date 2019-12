Mait Raava: siduge optsioonid ettevõtte väärtuse kasvuga

Osalusoptsioonid teenivad ettevõtte väärtuse kasvu, kui need on määratud võtmetöötajatele, on pikaajalised, tulemuspõhised ja tulusad, kirjutab Pro Konsultatsioonide asutaja ja juhtimiskonsultant Mait Raava.

Mait Raava. Foto: Eiko Kink

Töötajate motiveerimine optsioonidega on väga hea viis ettevõtte ja töötajate huvide ühildamiseks. USAs on optsioonid 10 protsendil erasektori töötajatest, kuna see toob kasu ettevõttele (leiab 93 protsenti ettevõtetest), suurendades töötajate produktiivsust ja ettevõtte kasumit, käivet ja aktsia väärtust (vastavalt 76, 71, 76 ja 80 protsenti).