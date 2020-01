Jaak Aaviksoo: kõrgharidusega lõpetajale alla 1000 euro – lõpetame ära!

Kui soovime kasvatada tööviljakust, siis on parem ja tootlikum kõrgharidus üks ilmsemaid tegevussuundi. Erialaste ja haridustasemete vahelistest struktuursetest ümberkorraldustest pole pääsu, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo.

Jaak Aaviksoo. Foto: Andres Haabu

Eesti majandus on sattumas keskmise sissetuleku lõksu: 2014. aastaks Euroopa Liidu keskmisest kolmveerandini kasvanud tööviljakus on sellest ajast alates paigal tammunud ja majanduskasv on tulnud peamiselt tööhõive kasvu arvel, kus oleme Euroopas esirinnas. Kodumaine inimressurss on aga ammendumas ja ettevõtjad vaatavad üha enam võõrtööjõu poole. See ei saa olla pikaajaline lahendus – meie peamine majanduspoliitiline prioriteet peab olema tööviljakuse kasv.