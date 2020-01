Uudiseid Eestist: rahvastikuminister soovib rahvastiku vähenemist

Meelis Mandel Foto: Raul Mee

Eesti rahvaarv kasvab mitmendat aastat järjest, seda positiivse rändesaldo tõttu. Eesti on atraktiivne välismaalaste jaoks. Uudis, mis mulle ja vist ka ka peaminister Jüri Ratasele rõõmu valmistab, kui johtuda "pöial püsti" märgist selle fakti edastamisel Facebookis, ei meeldi teps mitte rahvastikuminister Riina Solmanile, kirjutab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Solman rääkis ERRi vahendusel, et rahvastiku tasakaalu hoidmiseks on Eesti seadnud sisserände piirarvu, mis on kuni 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast ehk veidi enam kui 1300 inimest aastas, kuid "paraku on välismaalaste tegelik sisseränne olnud juba mitu aastat kordi suurem, mis on pikas perspektiivis murettekitav." Solman märkis, et rände regulatsioonid vajavad ülevaatamist ja mõningad muudatused ongi juba ka valitsuses laual.