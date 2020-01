Sven Papp: vajame rahapesuskandaalide lõppvaatust

2020. aasta murekohana võiks ehk välja tuua selle, et paraku ei ole me veel näinud pankade rahapesuskandaalide lõppvaatust ning see ei pruugi Eesti riigi mainele just väga positiivne olla, kirjutab Ellex Raidla advokaadibüroo partner Sven Papp vastuseks Äripäeva arvamusliidrite ja juhtide küsitlusele.

Sven Papp. Foto: Andras Kralla

2018 ja 2019 olid majandusaktiivsuse rekordaastad, Eestis tehti oluliselt rohkem tehinguid kui mistahes aastal alates masu algusest. Mis veelgi olulisem – Eestis tehti neil aastatel rekordiline arv suurtehinguid (2018: Luminoris osaluse omandamine Blackstone poolt, 4Energia omandamine Enefit Greeni poolt, Utilitase omandamine First State'i poolt jne, 2019: Danske panga eraisikulaenu portfelli omandamine LHV poolt, Baltic Classifiedsi omandamine Antler poolt jne). See tagas Eestile kindlalt koha maailma suurimate erakapitalifondide radariekraanidel. Oh, oleks meil vaid pakkuda nendele rahamaailma vägevatele väärilisi investeerimisprojekte.