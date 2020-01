Kai Realo: sõgedad seadused külvavad pessimismi

Olen oma loomult pigem realist kui optimist, mis aga muudes kultuurides kui Eesti oma tähendab automaatselt kerget pessimismile kalduvust, kirjutab tööandjate keskliidu esinaine, Circle K Eesti peadirektor Kai Realo vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kai Realo. Foto: Raul Mee

Pean tunnistama, et olen viimase aasta jooksul toimuva tõttu jõudnud progresseeruva pessimismi sellisele tasemele, mis paratamatult lükkab mind edasi (või siis tagasi) juba optimismi suunas. Olles kasvanud ajastul, kus igal lool – ükskõik kui koledalt see ei alanud või mis selle käigus ei juhtunud – oli siiski positiivne lõpp, siis aju keeldub uskumast, et see jama lähebki niisamuti edasi ning tunnelis valgust ei hakkagi paistma. Ehk siis hetke diagnoos mulle oleks "taastuv progresseeruv pessimist, koos mõõdukalt optimismile suunatud nähtudega".