Sirje Potisepp: lihtne on öelda, et tõstke Eesti toidu hinda – ei saa!

Aasta alguses tahaks ju ikka olla optimistlik – see on nii inimlik. Paraku ei ole hõiskamiseks põhjust, sest me näeme, et toodete sisendihinnad aina kasvavad, energia ja kütuse hinnad löövad rekordeid, töökäsi napib, kirjutas Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp vastuseks Äripäeva arvamusliidrite ja juhtide küsitlusele.

Sirje Potisepp. Foto: Terje Lepp

Lihtne on öelda, et tõstke toodete hindu, aga see ei ole võimalik – uuringud näitavad, et inimesed on aina hinnatundlikumad, see tähendab, et inimeste sissetulekud on küll kasvanud, kuid hinnatõus toodetelt ja teenustelt nullib suurema sissetuleku. Meil on küll suurepärane kodumaise toidu valik, kuid kui välismaine on odavam, jõuab ostukorvi hoopis see. Samuti näitavad viimased uuringud, et kodumaiste toiduainete osakaal kaubanduse sortimentides on languses, ja see on muret tekitav suund meie toidutööstuste jaoks.