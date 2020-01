Kristel-Maria Kadajane: aegunud digilahendus pärsib kasvu

Kui ettevõtte digitaalne esindus ei tekita kliendis piisavalt usaldust, kannatab selle all nii ettevõtte maine kui ka edasine müük, kirjutab IT projektijuht ning NOPE disainitiimi kaasasutaja Kristel-Maria Kadajane.

Kristel-Maria Kadajane. Foto: Erakogu

Digilahendused ei ole praegusajal enam innovatsioon, vaid turul olemise eeldus ning aja ja tehnoloogiaga kaasas käimine on oluline ainuüksi mängus püsimiseks. Tarbijate ootused kliendisuhtlusele ja teenuse kvaliteedile on kasvanud. Märksõnad, nagu hea kasutajakogemus, kliendikesksus ning töö optimeerimine, on järjest suurema tähelepanu all.