Ain Kivisaar: Greta hääl kõlab ka kinnisvarasektoris

Kasvav tähelepanu kliimaküsimustele ei jäta puutumata ka kinnisvaraturgu ning paneb nii omavalitsusi kui arendajaid seniseid väljakujunenud standardeid muutma, kirjutab Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

Ain Kivisaar Foto: Andras Kralla

Piltlikult öeldes mõjutavad praegu koolitüdruk Greta Thunbergi sõnavõtud aina enam seda, millised on meie tuleviku ehitised. See on ka turuosaliste – kinnisvaraarendajate, ehitajate ja arhitektide – südametunnistuse ja au asi, millised ja kui energiatõhusad hooned linnapilti kujundavad. Praegu tähendavad päikesepaneelid, sajuvee kasutamine tarbimises ja kõrgema energiatõhususega hooned veel arendajate jaoks vabatahtlikku kompromissi projekti kasumlikkuse arvel. Juba lähitulevikus saab sellest aga turul osalemise paratamatu eeltingimus.