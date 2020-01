Aeg hakata roheliseks, kas või ainult sõnades

Roheline pole enam üksnes kulu, vaid üha enam selge tulu, mistap kliima ja säästlikkuse teemad peavad jõudma otsapidi igasse äriplaani, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Avalikus arvamuses kerkib aeg-ajalt pinnale seisukohti, mille järgi on kliimateema nagu ülemüstifitseeritud „Vene aururull“, mis pidi pöörama esimest ilmasõda, nagu kirjeldab Barbara Tuchman Pulitzeri preemia võitnud bestselleris „Augustikahurid“. Tegelikkus näitab, et Greta Thunbergi ja tema mõttekaaslasi võib manada või sildistada, inimtegevuse mõju kliimale eitada, kuid rohemajandus tuleb ikkagi nõudluse survel vääramatu jõuga ning tark on pigem sellega arvestada. Eriti seepärast, et see jõud toob majandusse reaalset raha. Nüüd ei ole enam muud, kui kõik see mees prooviks ka ise rongi peale hüpata.