Tõnu Palm: mulli lõhkemise hirmu pole praegu karta

Sarnast buumiaegset eufooriat ja kinnisvara hinnamulli, mida kogesime 2007. aastal, meil praegu pole, kirjutab Luminori panga peaökonomist Tõnu Palm.

Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraturu tervist hinnates on oluline ühe tegurina vaadata inimeste võlgnevuse kasvu ja praegu on see selgelt mõõdukam kui kriisieelne kasvutempo. Eestis on eluasemelaenude portfelli aastakasv umbes 7% ja euroalal keskmiselt 3,4%. See pole kaugeltki võrreldav 2006.–2007. aasta ehk kriisieelse tempoga, mil eluasemelaenude portfell kasvas keskmiselt 64% aastas.