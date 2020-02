Merili Ginter: kuidas pääseda enesehävitusest?

Changemakersi programmijuht Merili Ginter kirjeldab isiklikule kogemusele tuginedes viit õppetundi ning nippi, mida kasutada vaimse läbipõlemise ennetamiseks.

Merili Ginter. Foto: Erakogu

Heliseb taas äratuskell. Korraks tulevad väsimuse mõtted pähe, et täna küll ei jaksa voodist väljuda ning lükkaks seda ärkamist veel edasi. Läheb vaid paar hetke mööda ning juba motiveerid end taas tõusma – tuleb üks äge päev, nii palju inspireerivat on ees ning ma suudan seda ja enamgi veel! Ning niimoodi mööduvadki päevad, kuni ühel päeval see enam ei tööta… Kas see lugu on sulle tuttav? Mulle igatahes on.