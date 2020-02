Elkond Liebmann: presidendil nappis vaimujõudu

President Kersti Kaljulaidil, kes saatis riigikogus vastu võetud pensionireformi seaduse parlamenti tagasi, polnud ilmselt vaimujõudu teha sarnast sisetundele toetuvat põhimõttelist otsust seaduse kohta, mis käsitleb lastele lihtsustatud korras Eesti kodakondsuse andmist, kirjutab Delovõje Vedomosti poliitikavaatleja Elkond Liebmann.

Elkond Liebmann. Foto: Andras Kralla

Jutt käib hallipassiomanike ja kolmandate riikide kodanike lastele lihtsustatud viisil kodakondsuse andmise seadusest ehk kodakondsuse seaduse muutmise seadusest. Kõnealuste muudatuste kohaselt saab Eesti kodakondsuse lihtsustatud korras alaealine laps, kelle vanematest ühel on välisriigi kodakondsus ja teisel puudub kodakondsus. On veel teine tingimus – see, et üks vanematest pidi elama Eestis enne 20. augustit 1991. Selliseid lapsi peaks kokku olema poolteist tuhat.