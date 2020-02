Mai Loog: halvatud Hiina loodab uuele tehnoloogiale

Mai Loog. Foto: Erakogu

Koroonaviirusest räsitud Hiinas kannavad paljud majandusharud hiigelkahjusid, samal ajal teeb uus tehnoloogia võidukäiku, kirjutab ajakirjanik Mai Loog.

Hiina uue aasta tulekust on varsti möödas kolm nädalat, nädalane pühadeaegne tööseisak on asendunud poolt riiki halvava karantiiniga. New York Timesi analüütikute sõnul on Hiinas karantiinis vähemalt 760 miljonit inimest. Töö tehastes pole taastunud, riigisisene transport on seisatud ning inimesed istuvad oma tühjade tänavatega kummituslinnades koduarestis.